Сероштанова (Шумакова) Елена Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1983
Отец: Шумаков Виктор Васильевич
Мать: Шумакова Нина
Рождение ребёнка
09.11.2009
Сын: Сероштанов Михаил Денисович
Отец ребёнка: Сероштанов Денис
Рождение ребёнка
16.02.2019
Сын: Сероштанов Максим Денисович
Отец ребёнка: Сероштанов Денис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сероштанов Денис