Сероштанова (Шумакова) Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сероштанова (Шумакова) Елена Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1983

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1983

Отец: Шумаков Виктор Васильевич

Мать: Шумакова Нина

Рождение ребёнка
09.11.2009

Сын: Сероштанов Михаил Денисович

Отец ребёнка: Сероштанов Денис

Рождение ребёнка
16.02.2019

Сын: Сероштанов Максим Денисович

Отец ребёнка: Сероштанов Денис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сероштанов Денис

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