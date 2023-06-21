Вакуленко Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вакуленко Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Вакуленко Горпина Корнеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вакуленко Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Вакуленко Горпина Корнеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: Вакуленко Горпина Корнеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Вакуленко Горпина Корнеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вакуленко Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Вакуленко Горпина Корнеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно