Вакуленко Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вакуленко Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вакуленко Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Вакуленко Горпина Корнеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вакуленко Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Вакуленко Горпина Корнеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: Вакуленко Горпина Корнеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Вакуленко Горпина Корнеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вакуленко Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Вакуленко Горпина Корнеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вакуленко Горпина Корнеевна

Смерть
Неизвестно