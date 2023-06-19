Карманова (Коняева) Марфа Михайловна
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смерти09.07.1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1816
Рождение ребёнка
03.07.1818
Рождение ребёнка
05.07.1820
Отец ребёнка: Карманов Устин Дмитриевич
Рождение ребёнка
13.01.1822
Рождение ребёнка
07.04.1824
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
09.07.1840