Карманова (Коняева) Марфа Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карманова (Коняева) Марфа Михайловна

Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

1791

Дата смерти

09.07.1840

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1820 г.р.
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Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
02.06.1816

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карманов Устин Дмитриевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
03.07.1818

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карманов Устин Дмитриевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
05.07.1820

Сын: Карманов Илья Устинович

Отец ребёнка: Карманов Устин Дмитриевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
13.01.1822

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карманов Устин Дмитриевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
07.04.1824

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карманов Устин Дмитриевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
09.07.1840
Тверь, город Тверь, Тверская область