Иванченко Артем Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванченко Артем Леонидович

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Место рождения

Город Алма- Ата Казахская ССР

Дата рождения

23.01.1987

Пол

Мужской

Отец

1952 г.р.

Мать

1956 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1987

Отец: Иванченко Леонид Иванович

Мать: Толстова Надежда Константиновна

Город Алма- Ата Казахская ССР
Рождение ребёнка
14.01.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.12.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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