Иванченко Артем Леонидович
Место рожденияГород Алма- Ата Казахская ССР
Дата рождения23.01.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1987
Город Алма- Ата Казахская ССР
Рождение ребёнка
14.01.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности