Гончарук (Шашок) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шашок Франц
Мать: Валентина
Рождение ребёнка
24.04.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гончарук Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Гончарук Валерий
Минск, Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончарук Иван
Отец ребёнка: Гончарук Валерий
Минск, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гончарук Валерий
Минск, Беларусь