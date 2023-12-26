Гончарук (Шашок) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончарук (Шашок) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шашок Франц

Мать: Валентина

Рождение ребёнка
24.04.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гончарук Валерий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Гончарук Валерий

Минск, Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончарук Иван

Отец ребёнка: Гончарук Валерий

Минск, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончарук Валерий

Минск, Беларусь
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