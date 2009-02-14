Арбацкий Александр Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арбацкий Александр Георгиевич

Место рождения

г. Шелехов

Дата рождения

08.08.1973

Дата смерти

14.02.2009

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1973

Отец: Арбацкий Георгий

Мать: скрыто настройками приватности

г. Шелехов
Рождение ребёнка
07.04.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
14.02.2009
г. Шелехов
Причина смерти: передозировка наркотиками
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