Арбацкий Александр Георгиевич
Место рожденияг. Шелехов
Дата рождения08.08.1973
Дата смерти14.02.2009
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1973
Отец: Арбацкий Георгий
Мать: скрыто настройками приватности
г. Шелехов
Рождение ребёнка
07.04.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
14.02.2009
г. Шелехов
Причина смерти: передозировка наркотиками