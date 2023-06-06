Касьяненко Яков Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКасьяненко Яков Кузьмич

Касьяненко Яков Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1930 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1930

Сын: Касьяненко Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Касьяненко Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Касьяненко Галина Якововна

Мать ребёнка: Касьяненко Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Касьяненко Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касьяненко Иван Яковович

Мать ребёнка: Касьяненко Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Касьяненко Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Касьяненко Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касьяненко Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно