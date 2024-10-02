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Терлеева Анна Парфеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1907

Отец: Терлеев Парфен Максимов

Мать: Терлеева (Волохинадолгушина) Анастасия Иоаннова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Потап Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бубенщикова (Алгазина) Пелагея Потаповна

Отец ребёнка: Алгазин Потап Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алгазина Прасковья Потаповна

Отец ребёнка: Алгазин Потап Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алгазина Ефросинья Потаповна

Отец ребёнка: Алгазин Потап Илларионович

Смерть
Неизвестно

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