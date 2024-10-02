Терлеева Анна Парфеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1907
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бубенщикова (Алгазина) Пелагея Потаповна
Отец ребёнка: Алгазин Потап Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алгазина Прасковья Потаповна
Отец ребёнка: Алгазин Потап Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алгазина Ефросинья Потаповна
Отец ребёнка: Алгазин Потап Илларионович
Смерть
Неизвестно