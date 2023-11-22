Гомон Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гомон Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Гомон Мария Николаевна

Мать ребёнка: Гомон Мария

Рождение ребёнка
15.09.1929

Сын: Гомон Василий Николаевич

Мать ребёнка: Гомон Мария

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Гомон Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Гомон Мария

Рождение ребёнка
1939

Сын: Гомон Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Гомон Мария

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Гомон Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Гомон Мария

Смерть
Неизвестно
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