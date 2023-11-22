Гомон Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Гомон Мария Николаевна
Мать ребёнка: Гомон Мария
Рождение ребёнка
15.09.1929
Мать ребёнка: Гомон Мария
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Гомон Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Гомон Мария
Рождение ребёнка
1939
Сын: Гомон Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Гомон Мария
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Гомон Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Гомон Мария
Смерть
Неизвестно