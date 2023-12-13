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Анохин Егор Осипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1792 г.р.

Мать

1793 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Анохин Осип Иванов

Мать: Анна

Смерть
Неизвестно
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