(Антипова) Шура — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Антипова) Шура

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
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Рождение
Неизвестно

Отец: Антипов Петр

Мать: Наталья