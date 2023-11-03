Подкорытова Марфа Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Гликерья Андреева
Отец ребёнка: Подкорытов Андрей Карпов
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Подкорытов Герасим Андреев
Отец ребёнка: Подкорытов Андрей Карпов
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Подкорытов Антипа Андреев
Отец ребёнка: Подкорытов Андрей Карпов
Рождение ребёнка
Около 1782
Отец ребёнка: Подкорытов Андрей Карпов
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Подкорытов Корнилий Андреев
Отец ребёнка: Подкорытов Андрей Карпов
Рождение ребёнка
Около 1785
Отец ребёнка: Подкорытов Андрей Карпов
Рождение ребёнка
Около 1790
Отец ребёнка: Подкорытов Андрей Карпов
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно