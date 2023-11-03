Подкорытова Марфа Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подкорытова Марфа Игнатьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1733 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Гликерья Андреева

Отец ребёнка: Подкорытов Андрей Карпов

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Подкорытов Герасим Андреев

Отец ребёнка: Подкорытов Андрей Карпов

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Подкорытов Антипа Андреев

Отец ребёнка: Подкорытов Андрей Карпов

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Подкорытов Петр Андреев

Отец ребёнка: Подкорытов Андрей Карпов

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Подкорытов Корнилий Андреев

Отец ребёнка: Подкорытов Андрей Карпов

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Подкорытов Федор Андреев

Отец ребёнка: Подкорытов Андрей Карпов

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Подкорытов Иван Андреев

Отец ребёнка: Подкорытов Андрей Карпов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подкорытов Андрей Карпов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подкорытов Андрей Карпов

Смерть
Неизвестно
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