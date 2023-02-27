(Рогозина) Ксенья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1701
Дата смерти1773
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1708
Сын: Рогозин Селифонт
Отец ребёнка: Рогозин Мирон
Рождение ребёнка
1717
Сын: Рагозин Тимофей
Отец ребёнка: Рогозин Мирон
Место жительства
Неизвестно
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Смерть
1773