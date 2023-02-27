(Рогозина) Ксенья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рогозина) Ксенья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1701

Дата смерти

1773

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1708

Сын: Рогозин Селифонт

Отец ребёнка: Рогозин Мирон

Рождение ребёнка
1717

Сын: Рагозин Тимофей

Отец ребёнка: Рогозин Мирон

Место жительства
Неизвестно
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Смерть
1773
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