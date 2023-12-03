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Горьков Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1976

Пол

Мужской

Отец

1956 г.р.

Мать

1948 г.р.

Жена

1984 г.р.
1979 г.р.

Дети

1998 г.р.
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Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1976

Отец: Храмцов Николай Николаевич

Мать: Храмцова Нина Павловна

Рождение ребёнка
03.04.1998

Дочь: Косенко Елена

Мать ребёнка: Горькова Светлана

Рождение ребёнка
21.07.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горькова Светлана

Аршалы, Аршалынский район, Акмолинская область
Бракосочетание
17.08.2019

Жена: Горькова Анастасия

Аршалы, Аршалынский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
28.10.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горькова Анастасия

Аршалы, Аршалынский район, Акмолинская область
Развод
Неизвестно

Жена: Горькова Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горькова Светлана

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