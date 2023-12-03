Горьков Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1976
Отец: Храмцов Николай Николаевич
Мать: Храмцова Нина Павловна
Рождение ребёнка
03.04.1998
Дочь: Косенко Елена
Мать ребёнка: Горькова Светлана
Рождение ребёнка
21.07.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горькова Светлана
Бракосочетание
17.08.2019
Жена: Горькова Анастасия
Рождение ребёнка
28.10.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горькова Анастасия
Развод
Неизвестно
Жена: Горькова Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горькова Светлана