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Дресвянников Петров

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Место рождения

Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Дресвянников Петр Матвеевич

Мать: Дресвянникова Ксения Филипповна

Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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