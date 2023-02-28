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Дресвянников Петров
Дресвянников Петров
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Место рождения
Дымовская
, Вятский уезд, Вятская губерния
Дата рождения
1901
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Дресвянников Петр Матвеевич
1864 г.р.
Мать
Дресвянникова (Боталова) Ксения Филипповна
1865 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
Г
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец:
Дресвянников Петр Матвеевич
Мать:
Дресвянникова Ксения Филипповна
Дымовская
, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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