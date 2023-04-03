Особливец Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Особливец Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Особливец Вера Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Особливец Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Особливец Вера Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Особливец Вера Ивановна

Смерть
Неизвестно