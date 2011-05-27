Бондаренко Нина
Место рождения
Дата рождения19.10.1926
Дата смерти27.05.2011
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1926
Отец: Бондаренко Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шпехт Климентий
Есиль, Есильский район, Акмолинская область
Бракосочетание
11.02.1964
Муж: Шпехт Климентий
Смерть
27.05.2011
Калуга, город Калуга, Калужская область