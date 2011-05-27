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Бондаренко Нина

Место рождения

Атбасар, Атбасарский район, Акмолинская область

Дата рождения

19.10.1926

Дата смерти

27.05.2011

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
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Место
Комментарий
Рождение
19.10.1926

Отец: Бондаренко Иван

Мать: не указана

Атбасар, Атбасарский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
26.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шпехт Климентий

Есиль, Есильский район, Акмолинская область
Бракосочетание
11.02.1964

Муж: Шпехт Климентий

Смерть
27.05.2011
Калуга, город Калуга, Калужская область
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