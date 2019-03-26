Тимошкин Борис Васильевич
Место рожденияг.Москва
Дата рождения03.08.1928
Дата смерти26.03.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
21.06.1949
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
26.03.2019
Причина смерти: сенильная дегенерация головного мозга