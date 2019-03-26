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Тимошкин Борис Васильевич

Место рождения

г.Москва

Дата рождения

03.08.1928

Дата смерти

26.03.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
21.06.1949

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
26.03.2019
Причина смерти: сенильная дегенерация головного мозга

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