Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Алексей Герасимович

Мать: не указана

Бракосочетание
12.03.1834

Муж: Слизнев Петр Иванович

Шулепово, Савцынская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
25.08.1837

Дочь: Фёкла Петровна

Отец ребёнка: Слизнев Петр Иванович

Рождение ребёнка
20.09.1840

Дочь: Марфа Петровна

Отец ребёнка: Слизнев Петр Иванович

Рождение ребёнка
16.12.1842

Дочь: Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Слизнев Петр Иванович

Рождение ребёнка
09.08.1845

Сын: Слизнев Андрей Петрович

Отец ребёнка: Слизнев Петр Иванович

Шулепово, Савцынская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
11.10.1847

Дочь: Зиновья Петровна

Отец ребёнка: Слизнев Петр Иванович

Смерть
Неизвестно
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