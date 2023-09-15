Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Алексей Герасимович
Мать: не указана
Бракосочетание
12.03.1834
Рождение ребёнка
25.08.1837
Дочь: Фёкла Петровна
Отец ребёнка: Слизнев Петр Иванович
Рождение ребёнка
20.09.1840
Дочь: Марфа Петровна
Отец ребёнка: Слизнев Петр Иванович
Рождение ребёнка
16.12.1842
Дочь: Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Слизнев Петр Иванович
Рождение ребёнка
09.08.1845
Отец ребёнка: Слизнев Петр Иванович
Рождение ребёнка
11.10.1847
Дочь: Зиновья Петровна
Отец ребёнка: Слизнев Петр Иванович
Смерть
Неизвестно