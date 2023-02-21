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Давыдов Семен

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Место рождения

Нижнее Чуево, Тамбовская область, Россия

Дата рождения

24.05.1811

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.07.1802

Сын: Давыдов Илья

Мать ребёнка: Давыдова Татьяна Трофимовна

Нижнее Чуево, Тамбовская область, Россия
Крестный Парамон Любушкин
Рождение
24.05.1811

Отец: Давыдов Давид

Мать: Давыдова Анастасия Федоровна

Нижнее Чуево, Тамбовская область, Россия
Крестный Андрей Давыдов
Рождение ребёнка
1838

Сын: Давыдов Иван

Мать ребёнка: Давыдова Татьяна Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Татьяна Трофимовна

Смерть
1854
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