Давыдов Семен
Место рожденияНижнее Чуево, Тамбовская область, Россия
Дата рождения24.05.1811
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.07.1802
Сын: Давыдов Илья
Мать ребёнка: Давыдова Татьяна Трофимовна
Нижнее Чуево, Тамбовская область, Россия
Крестный Парамон Любушкин
Рождение
24.05.1811
Отец: Давыдов Давид
Нижнее Чуево, Тамбовская область, Россия
Крестный Андрей Давыдов
Рождение ребёнка
1838
Сын: Давыдов Иван
Мать ребёнка: Давыдова Татьяна Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1854