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Кузнецова Мария Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Иван Федоров

Мать: Кузнецова Епраксия Георгиева

Место жительства
1911
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 10-11 марта 1911г Григорий Родители: деревни Шуртана крестьянин Марк Василиев Турышов и законная его жена Иустиния Николаева, оба православные Восприемники: родной сын их Евфимий и сноха М... Показать все
Смерть
Неизвестно