Дьяконов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьяконов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Дата смерти

1949

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1918 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Дьяконов Павел

Мать: Дьяконова Антонина

Смерть
1949