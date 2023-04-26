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Дьяконов Владимир
Дьяконов Владимир
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1948
Дата смерти
1949
Пол
Мужской
Отец
Дьяконов Павел
1910 г.р.
Мать
Дьяконова (Щетинкина) Антонина
1918 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец:
Дьяконов Павел
Мать:
Дьяконова Антонина
Смерть
1949
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