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Фетисов Владимир Романович

Место рождения

Москва, СССР, Шелапутинский пер., 3 строение 1

Дата рождения

09.07.1930

Дата смерти

22.08.1995

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1930

Отец: Фетисов Роман Андреевич

Мать: Фетисова Аграфена (Груня) Степановна

Москва, СССР, Шелапутинский пер., 3 строение 1
Бракосочетание
Около 1960

Жена: Фетисова Зинаида Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фетисова Зинаида Ивановна

Москва, СССР, Шелапутинский пер., 3 строение 1
Рождение ребёнка
03.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фетисова Зинаида Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.08.1995
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Инфаркт | Обширный инфаркт
Похороны
Неизвестно
Николо-Архангельское кладбище, участок 37
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