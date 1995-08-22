Фетисов Владимир Романович
Место рожденияМосква, СССР, Шелапутинский пер., 3 строение 1
Дата рождения09.07.1930
Дата смерти22.08.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1930
Москва, СССР, Шелапутинский пер., 3 строение 1
Бракосочетание
Около 1960
Рождение ребёнка
05.03.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фетисова Зинаида Ивановна
Москва, СССР, Шелапутинский пер., 3 строение 1
Рождение ребёнка
03.01.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фетисова Зинаида Ивановна
Смерть
22.08.1995
Причина смерти: Инфаркт | Обширный инфаркт
Похороны
Неизвестно
Николо-Архангельское кладбище, участок 37