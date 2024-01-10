Хуснетдинова (Биктимирова) Баню
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Хуснетдинов Муся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хуснетдинов Муся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хуснетдинов Муся
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хуснетдинов Муся
Смерть
1969
Похороны
Неизвестно
Даниловское