Хуснетдинова (Биктимирова) Баню — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуснетдинова (Биктимирова) Баню

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

1927 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Сын: Анвар (энвар) Хунетдинов

Отец ребёнка: Хуснетдинов Муся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хуснетдинов Муся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хуснетдинов Муся

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хуснетдинов Муся

Смерть
1969
Похороны
Неизвестно
Даниловское
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