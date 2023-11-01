Савин Андрей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1994
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.2014
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.09.2016
Дочь: Савина Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности