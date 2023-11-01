Савин Андрей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савин Андрей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1994

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.2014

Сын: Савин Вадим Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.09.2016

Дочь: Савина Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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