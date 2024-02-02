Воронин Георгий Марков
Место рожденияСерпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
Дата рождения18.04.1874
Дата смерти13.09.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1874
Отец: Воронин Марк Гаврилов
Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
крестьянин
Крещение
19.04.1874
Иоанно-Милостивская церковь с. Ивановское
Восприемники: Сергей Гаврилович и Анна Васильевна
Бракосочетание
17.05.1893
Иоанно-Милостивская церковь с. Ивановское
Рождение ребёнка
19.05.1907
Мать ребёнка: Воронина Александра Васильевна
Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
крестьянин
Смерть
13.09.1919
д. Чепелёво
Причина смерти: Болезнь