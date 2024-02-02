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Воронин Георгий Марков

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Место рождения

Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво

Дата рождения

18.04.1874

Дата смерти

13.09.1919

Пол

Мужской

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1874

Отец: Воронин Марк Гаврилов

Мать: Воронина Пелагея Васильевна

Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
крестьянин
Крещение
19.04.1874
Иоанно-Милостивская церковь с. Ивановское
Восприемники: Сергей Гаврилович и Анна Васильевна
Бракосочетание
17.05.1893

Жена: Воронина Александра Васильевна

Иоанно-Милостивская церковь с. Ивановское
Рождение ребёнка
19.05.1907

Сын: Воронин Алексей Георгеев

Мать ребёнка: Воронина Александра Васильевна

Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
крестьянин
Смерть
13.09.1919
д. Чепелёво
Причина смерти: Болезнь
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