Кузнецова Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.?
Сын: Кузнецов Константин Сергеевич
Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Евгений Сергеевич
Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно