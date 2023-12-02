Кузнецова Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.?

Сын: Кузнецов Константин Сергеевич

Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Евгений Сергеевич

Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Сергей Петрович

Смерть
Неизвестно
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