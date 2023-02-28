Чередов Ефим Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: Чередов Иван Кириллов
Мать: Чередова Мария Фомина
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Марфа Ефимова
Мать ребёнка: Чередова Матрёна Нестерова
Рождение ребёнка
Около 1797
Мать ребёнка: Чередова Матрёна Нестерова
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Анна Ефимова
Мать ребёнка: Чередова Матрёна Нестерова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1834
Чистоозерье, Большереченский муниципальный район, Омская область