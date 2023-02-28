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Чередов Ефим Иванов

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Место рождения

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Чередов Иван Кириллов

Мать: Чередова Мария Фомина

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Марфа Ефимова

Мать ребёнка: Чередова Матрёна Нестерова

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Чередов Савастьян Ефимов

Мать ребёнка: Чередова Матрёна Нестерова

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Анна Ефимова

Мать ребёнка: Чередова Матрёна Нестерова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Матрёна Нестерова

Смерть
1834
Чистоозерье, Большереченский муниципальный район, Омская область
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