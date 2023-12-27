Щерина Матрёна Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1894
Дата смертиПосле 18.02.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1909
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Щерин Пётр Георгиевич
Бракосочетание
До ?.02.1909
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 18.02.1909