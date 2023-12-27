Щерина Матрёна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щерина Матрёна Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1894

Дата смерти

После 18.02.1909

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1892 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1909

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Щерин Пётр Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До ?.02.1909

Муж: Щерин Пётр Георгиевич

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 18.02.1909
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