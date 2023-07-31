Черкашина Матрёна Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкашина Матрёна Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.10.1859

Дочь: Параскева Лаврентьева

Отец ребёнка: Черкашин Лаврентий Авдеев(ич)

Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1863 ст.

Дочь: Власова Ирина Лаврентьевна

Отец ребёнка: Черкашин Лаврентий Авдеев(ич)

Смерть
Неизвестно
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