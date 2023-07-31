Черкашина Матрёна Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.10.1859
Дочь: Параскева Лаврентьева
Отец ребёнка: Черкашин Лаврентий Авдеев(ич)
Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1863 ст.
Дочь: Власова Ирина Лаврентьевна
Отец ребёнка: Черкашин Лаврентий Авдеев(ич)
Смерть
Неизвестно