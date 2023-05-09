Буслаева Лидия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буслаев Николай Вячеславович
Отец ребёнка: Буслаев Вячеслав Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буслаев Сергей Вячеславович
Отец ребёнка: Буслаев Вячеслав Викторович
Смерть
Неизвестно