Байрамов Руслан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.2014
Сын: Байрамов Хасан Русланович
Мать ребёнка: Байрамова Фазила Айнудиновна
Рождение ребёнка
20.01.2015
Дочь: Байрамова Амина Руслановна
Мать ребёнка: Байрамова Фазила Айнудиновна
Бракосочетание
Неизвестно