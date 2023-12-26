Байрамов Руслан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байрамов Руслан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.2014

Сын: Байрамов Хасан Русланович

Мать ребёнка: Байрамова Фазила Айнудиновна

Рождение ребёнка
20.01.2015

Дочь: Байрамова Амина Руслановна

Мать ребёнка: Байрамова Фазила Айнудиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Байрамова Фазила Айнудиновна

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