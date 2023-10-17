Тигеева Маланья Титовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Тигеев Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Тигеев Иван Филиппович
Рождение ребёнка
?.12.1857
Дочь: Маремьяна Ивановна
Отец ребёнка: Тигеев Иван Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно