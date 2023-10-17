Тигеева Маланья Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тигеева Маланья Титовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Тигеев? Иван Иванович

Отец ребёнка: Тигеев Иван Филиппович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Тигеев? Степан Иванович

Отец ребёнка: Тигеев Иван Филиппович

Рождение ребёнка
?.12.1857

Дочь: Маремьяна Ивановна

Отец ребёнка: Тигеев Иван Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тигеев Иван Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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