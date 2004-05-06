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Агеев Иван Петрович

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Место рождения

Увальский, Кизильский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

06.09.1935

Дата смерти

06.05.2004

Пол

Мужской

Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1935

Отец: Агеев Петрович

Мать: Агеева Матрёна Николаевна

Увальский, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
18.12.1959

Дочь: Кузьменко -Агеева Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Агеева-Корпачёва Мария Артемовна

Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.01.1971

Сын: Агеев Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Агеева-Корпачёва Мария Артемовна

Смерть
06.05.2004
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