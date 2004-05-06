Агеев Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения06.09.1935
Дата смерти06.05.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1935
Отец: Агеев Петрович
Рождение ребёнка
18.12.1959
Дочь: Кузьменко -Агеева Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Агеева-Корпачёва Мария Артемовна
Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.01.1971
Мать ребёнка: Агеева-Корпачёва Мария Артемовна
Смерть
06.05.2004