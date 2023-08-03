Лысенко (Терешонок) Валентина Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысенко (Терешонок) Валентина Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1960 г.р.

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1985

Дочь: Лысенко Александра Юрьевная

Отец ребёнка: Лысенко Юрий Викторович

Рождение ребёнка
12.08.1987

Дочь: Смирнова Евгения Юрьевная

Отец ребёнка: Лысенко Юрий Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лысенко Юрий Викторович

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