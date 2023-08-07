Миронова Евдокия Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Матрена Игнатьевга
Отец ребёнка: Миронов Игнатий Петрович
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Миронов Игнатий Петрович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Настасья Игнатьевга
Отец ребёнка: Миронов Игнатий Петрович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Миронов Никифор Игнатьевич
Отец ребёнка: Миронов Игнатий Петрович
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Миронов Игнатий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно