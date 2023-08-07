Миронова Евдокия Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова Евдокия Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Матрена Игнатьевга

Отец ребёнка: Миронов Игнатий Петрович

Рождение ребёнка
1842

Сын: Миронов Агап Игнатьевич

Отец ребёнка: Миронов Игнатий Петрович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Настасья Игнатьевга

Отец ребёнка: Миронов Игнатий Петрович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Миронов Никифор Игнатьевич

Отец ребёнка: Миронов Игнатий Петрович

Рождение ребёнка
1859

Сын: Миронов Федор Игнатьевич

Отец ребёнка: Миронов Игнатий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Игнатий Петрович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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