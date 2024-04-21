Плотникова Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова Ольга Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотников Александр Петрович

Рождение ребёнка
12.05.1898 ст.

Сын: Плотников Александр Александрович

Отец ребёнка: Плотников Александр Петрович

Тульская губерния, плёнка 2038688, стр. 120
Рождение ребёнка
22.01.1902 ст.

Дочь: (Плотникова) Валентина Александровна

Отец ребёнка: Плотников Александр Петрович

Тульская губерния, плёнка 2038703, стр. 59
Смерть
Неизвестно

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