Плотникова Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.05.1898 ст.
Сын: Плотников Александр Александрович
Отец ребёнка: Плотников Александр Петрович
Тульская губерния, плёнка 2038688, стр. 120
Рождение ребёнка
22.01.1902 ст.
Дочь: (Плотникова) Валентина Александровна
Отец ребёнка: Плотников Александр Петрович
Тульская губерния, плёнка 2038703, стр. 59
Смерть
Неизвестно