Галушко Моисей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Галушко Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1937
Дочь: Гамалей Татьяна
Мать ребёнка: Галушко Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галушко Василий
Мать ребёнка: Галушко Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галушко Дмитрий
Мать ребёнка: Галушко Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галушко Александр
Мать ребёнка: Галушко Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галушко Ульяна
Смерть
Неизвестно