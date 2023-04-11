Галушко Моисей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галушко Моисей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Галушко Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1937

Дочь: Гамалей Татьяна

Мать ребёнка: Галушко Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галушко Василий

Мать ребёнка: Галушко Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галушко Дмитрий

Мать ребёнка: Галушко Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галушко Александр

Мать ребёнка: Галушко Ульяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галушко Ульяна

Смерть
Неизвестно