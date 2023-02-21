Мовкаленко Макар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мовкаленко Макар

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мовкаленко Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Мовкаленко Роман

Мать ребёнка: Варвара

Фамилия Мовкаленко определенно имеет украинское происхождение. В основе которой лежит уменьшительная форма имени, прозвища или профессии (рода занятий) данных далекому предку. Формировалась фамилия ча... Показать все
Рождение ребёнка
1884

Сын: Мовкаленко Борис

Мать ребёнка: Варвара

предположительно Томская губерния Николаевская олость д.Кайманакова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мовкаленко Гаврила

Мать ребёнка: Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мовкаленко Семен

Мать ребёнка: Варвара

Смерть
1919
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