Мовкаленко Макар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1919
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мовкаленко Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Сын: Мовкаленко Роман
Мать ребёнка: Варвара
Фамилия Мовкаленко определенно имеет украинское происхождение. В основе которой лежит уменьшительная форма имени, прозвища или профессии (рода занятий) данных далекому предку. Формировалась фамилия ча... Показать все
Рождение ребёнка
1884
Сын: Мовкаленко Борис
Мать ребёнка: Варвара
предположительно Томская губерния Николаевская олость д.Кайманакова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мовкаленко Гаврила
Мать ребёнка: Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мовкаленко Семен
Мать ребёнка: Варвара
Смерть
1919