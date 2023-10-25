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Посохина Валентина Ильинична
Посохина Валентина Ильинична
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.07.1961
Пол
Женский
Отец
Черанев Илья Михайлович
1930 г.р.
Мать
Черанева Матрена Ильинична
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1961
Отец:
Черанев Илья Михайлович
Мать:
Черанева Матрена Ильинична
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