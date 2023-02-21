Грухина (Деньшина) Васса Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Сын: Грухин Ермолай Михайлович
Отец ребёнка: Грухин Михайло Петрович
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Грухин Михайло Петрович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Катерина Михайловна
Отец ребёнка: Грухин Михайло Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно