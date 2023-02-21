Грухина (Деньшина) Васса Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрухина (Деньшина) Васса Игнатьевна

Грухина (Деньшина) Васса Игнатьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Сын: Грухин Ермолай Михайлович

Отец ребёнка: Грухин Михайло Петрович

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Грухин Михайло Петрович

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Катерина Михайловна

Отец ребёнка: Грухин Михайло Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грухин Михайло Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close