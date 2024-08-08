Бочкарев Степан (Стефан) Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1824
В ИВ 1825 года Кутомарской Екатерининской церкви - 1 год. (как Спиридон) ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 191., стр. 607. № 352 (1463). В ИВ 1828 года Быркинской церкви- 6 лет. ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 225, л. 464... Показать все
Бракосочетание
До ?.01.1841
Жена: Бочкарева Дария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Бочкарев Максим Степанович
Мать ребёнка: Бочкарева Дария Ивановна
В ИВ 1849 года - 7 лет. (Быркинская церковь) Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1054., л. 9. № 81 В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 21 год. ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 52 (162)
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Бочкарева Ксения Степановна
Мать ребёнка: Бочкарева Дария Ивановна
В ИВ 1849 года - 6 лет. (Быркинская церковь) Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1054., л. 9. № 81 В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 19 лет. ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 52 (162)
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Бочкарев Никита Степанович
Мать ребёнка: Бочкарева Дария Ивановна
В ИВ 1849 года - 3 года. (Быркинская церковь) Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1054., л. 9. № 81 В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 16 лет. ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 52 (162)
Рождение ребёнка
Около 1847
Мать ребёнка: Бочкарева Дария Ивановна
В ИВ 1849 года - 2 года. (Быркинская церковь) Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1054., л. 9. № 81
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Бочкарева Екатерина Степановна Стефановна
Мать ребёнка: Бочкарева Дария Ивановна
В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 13 лет. Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 52 (162)
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Бочкарева Соломонида Степановна
Мать ребёнка: Бочкарева Дария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Бочкарева Марфа Степановна
Мать ребёнка: Бочкарева Дария Ивановна
В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 9 лет. Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 52 (162)
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Бочкарев Федор (Феодор) Степанович
Мать ребёнка: Бочкарева Дария Ивановна
В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 2 года. Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 52 (162)
Поручитель
14.01.1862 ст.
У Прокопия Александровича Домашева (Тумашева). ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1558, л. 160
Смерть
Неизвестно