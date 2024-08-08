Бочкарев Степан (Стефан) Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБочкарев Степан (Стефан) Николаевич

Бочкарев Степан (Стефан) Николаевич

Место рождения

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Бочкарев Николай Иванович

Мать: Бочкарева Ксения (Аксинья Оксиния) Васильевна

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1825 года Кутомарской Екатерининской церкви - 1 год. (как Спиридон) ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 191., стр. 607. № 352 (1463). В ИВ 1828 года Быркинской церкви- 6 лет. ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 225, л. 464... Показать все
Бракосочетание
До ?.01.1841

Жена: Бочкарева Дария Ивановна

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Бочкарев Максим Степанович

Мать ребёнка: Бочкарева Дария Ивановна

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1849 года - 7 лет. (Быркинская церковь) Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1054., л. 9. № 81 В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 21 год. ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 52 (162)
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Бочкарева Ксения Степановна

Мать ребёнка: Бочкарева Дария Ивановна

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1849 года - 6 лет. (Быркинская церковь) Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1054., л. 9. № 81 В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 19 лет. ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 52 (162)
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Бочкарев Никита Степанович

Мать ребёнка: Бочкарева Дария Ивановна

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1849 года - 3 года. (Быркинская церковь) Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1054., л. 9. № 81 В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 16 лет. ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 52 (162)
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Бочкарев Петр Степанович

Мать ребёнка: Бочкарева Дария Ивановна

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1849 года - 2 года. (Быркинская церковь) Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1054., л. 9. № 81
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Бочкарева Екатерина Степановна Стефановна

Мать ребёнка: Бочкарева Дария Ивановна

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 13 лет. Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 52 (162)
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Бочкарева Соломонида Степановна

Мать ребёнка: Бочкарева Дария Ивановна

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Бочкарева Марфа Степановна

Мать ребёнка: Бочкарева Дария Ивановна

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 9 лет. Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 52 (162)
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Бочкарев Федор (Феодор) Степанович

Мать ребёнка: Бочкарева Дария Ивановна

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 2 года. Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 52 (162)
Поручитель
14.01.1862 ст.
Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
У Прокопия Александровича Домашева (Тумашева). ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1558, л. 160
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.