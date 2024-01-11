Нигметзян Мулла Абдулвалеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нигметзян Мулла Абдулвалеев

Место рождения

Янгильдино (Кармыш) Чебоксарского уезда Казанской Губернии

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Нигматуллин Абдулвали

Мать: Фатыма Абзямирова

Янгильдино (Кармыш) Чебоксарского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
15.11.1882

Сын: Мирсалих Мулла Нигматзянов

Мать ребёнка: ?

Янгильдино (Кармыш) Чебоксарского уезда Казанской Губернии
Смерть
Неизвестно
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