Нигметзян Мулла Абдулвалеев
Место рожденияЯнгильдино (Кармыш) Чебоксарского уезда Казанской Губернии
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Нигматуллин Абдулвали
Мать: Фатыма Абзямирова
Янгильдино (Кармыш) Чебоксарского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
15.11.1882
Сын: Мирсалих Мулла Нигматзянов
Мать ребёнка: ?
Янгильдино (Кармыш) Чебоксарского уезда Казанской Губернии
Смерть
Неизвестно