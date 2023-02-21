Баранов Тихон Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баранов Степан
Мать: Баранова Матрона
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Николай Тихонович
Мать ребёнка: Баранова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Валентин Тихонович
Мать ребёнка: Баранова Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баранова Надежда
Смерть
Неизвестно