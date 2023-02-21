Кастрикин Василий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кастрикин Василий Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1935

Сын: Кастрикин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Кастрикина Ольга Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кастрикин Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Кастрикина Ольга Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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