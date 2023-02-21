Кастрикин Василий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1935
Сын: Кастрикин Иван Васильевич
Мать ребёнка: Кастрикина Ольга Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кастрикин Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Кастрикина Ольга Тимофеевна
Смерть
Неизвестно