Пыжова Александра 1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пыжова Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыжов Иван

Отец ребёнка: Пыжов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тетушкин (Tetushkin) Михаил Иванович (Mikhail Ivanovich)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыжов Пётр

Отец ребёнка: Пыжов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыжов Анатолий

Отец ребёнка: Пыжов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыжов Михаил

Отец ребёнка: Пыжов Иван

Рождение ребёнка
1941

Сын: Тетушкин Владимир

Отец ребёнка: Тетушкин (Tetushkin) Михаил Иванович (Mikhail Ivanovich)

Смерть
Неизвестно

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