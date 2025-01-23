Пыжова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пыжов Иван
Отец ребёнка: Пыжов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пыжов Пётр
Отец ребёнка: Пыжов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пыжов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пыжов Анатолий
Отец ребёнка: Пыжов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пыжов Михаил
Отец ребёнка: Пыжов Иван
Рождение ребёнка
1941
Сын: Тетушкин Владимир
Отец ребёнка: Тетушкин (Tetushkin) Михаил Иванович (Mikhail Ivanovich)
Смерть
Неизвестно