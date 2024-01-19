(Черемушкина) Александра Андреевна
Место рождения
Дата рождения15.04.1915
Дата смерти1984
ПолЖенский
Отец
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1915
Рождение ребёнка
05.11.1934
Дочь: Миронова Алефтина Михайловна
Отец ребёнка: Морозов Михаил Платонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Михайловна
Отец ребёнка: Морозов Михаил Платонович
Смерть
1984
Красное-на-Волге, Красносельский муниципальный район, Костромская область