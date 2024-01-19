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(Черемушкина) Александра Андреевна

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Место рождения

Степурино, Красносельский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

15.04.1915

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1915

Отец: Черемушкин Андрей Никанорович

Мать: Черёмушкина Анна Андреевна

Степурино, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
05.11.1934

Дочь: Миронова Алефтина Михайловна

Отец ребёнка: Морозов Михаил Платонович

Степурино, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Михайловна

Отец ребёнка: Морозов Михаил Платонович

Смерть
1984
Красное-на-Волге, Красносельский муниципальный район, Костромская область
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