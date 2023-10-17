Красноусова Марья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 10.10.1852
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 причислены в Куликовку из той же волости деревни Костылевой
Место жительства
До 10.10.1852
Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 причислены в Куликовку из той же волости деревни Костылевой
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно