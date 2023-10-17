Красноусова Марья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красноусова Марья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 10.10.1852
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 причислены в Куликовку из той же волости деревни Костылевой
Место жительства
До 10.10.1852
Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 причислены в Куликовку из той же волости деревни Костылевой
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красноусов Андрей Федорович

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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