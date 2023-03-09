Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Бурдюгов Владимир Николаевич
Бурдюгов Владимир Николаевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1957
Пол
Мужской
Отец
Бурдюгов Николай Антонович
1933 г.р.
Мать
Бурдюгова Любовь
Дети
Не указаны
Добавил:
ДИ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1957
Отец:
Бурдюгов Николай Антонович
Мать:
Бурдюгова Любовь
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия