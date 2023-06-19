Yarovich Lipa — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Yarovich Lipa

Место рождения

Бердичев, Житомирська область

Дата рождения

26.11.1917

Дата смерти

02.02.1989

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1917

Отец: Yarovich Leib

Мать: Yarovich Leya

Бердичев, Житомирська область
Рождение ребёнка
03.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Upor Сура

Биробиджан, город Биробиджан, Еврейская автономная область
Рождение ребёнка
01.11.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Yarovich Sarra

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
12.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Yarovich Sarra

Одесса, Одеська область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
02.02.1989
Одесса, Одеська область
Похороны
Неизвестно
Одесса, Одеська область