Yarovich Lipa
Место рождения
Дата рождения26.11.1917
Дата смерти02.02.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1917
Отец: Yarovich Leib
Мать: Yarovich Leya
Рождение ребёнка
03.10.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Upor Сура
Биробиджан, город Биробиджан, Еврейская автономная область
Рождение ребёнка
01.11.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Yarovich Sarra
Рождение ребёнка
12.12.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Yarovich Sarra
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
02.02.1989
Похороны
Неизвестно